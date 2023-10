Hilux furtada é localizada em residência no Santa Angelina

Uma caminhonete Hilux, branca, que havia sido furtada na noite de sábado (07) foi recuperada na madrugada de domingo (08).

Uma denúncia anônima informou à PM que o havia uma Hilux de origem ilícita, na garagem de uma residência, na Rua Miguel Donofrio, no Santa Angelina. Sabendo da ocorrência do furto de veículo de mesmo modelo, uma equipe foi averiguar, encontrou o portão entreabeto e a caminhonete na garagem. Eles consultaram a placa e confirmaram que estava com queixa de furto.

Os policiais entraram em contato com a moradora do local que disse que mora lá com seu companheiro, mas ele não estava em casa no momento.

Ao ser questionada sobre a Hilux, ela disse que foi um amigo que a levou lá, pedindo para guardar e que inclusive esse amigo estava lá no momento.

Os policiais conversaram com o suspeito, que disse que estava lá para consumir drogas e negou qualquer envolvimento com o veículo, negando a prática de furto ou receptação.

A chave da Hilux foi encontrada em um quarto que fica nos fundos do terreno e encontrava-se todo revirado. Já o documento de identidade do suspeito, foi localizado no assoalho do veículo.

Não foi possível qualificar o outro suspeito, que não estava no local, pois sua companheira recusou-se a dar quaisquer informações sobre ele. Ela e o outro suspeito foram conduzidos ao plantão policial e permaneceram à disposição da Justiça.

A Hilux foi devolvida ao proprietário.

