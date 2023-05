Helicóptero que caiu na área rural foi fabricado em 1981

SIGA O SCA NO

Aeronave que caiu na área rural - Crédito: reprodução

O helicóptero que caiu no final da tarde desta quarta-feira (3) em uma fazenda no distrito de Água Vermelha, em são Carlos, foi fabricado em 1981, segundo registros da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

A aeronave modelo Bell 206B JetRanger III estava registrada em nome da empresa Siltomac Locações LTDA, com sede em São Carlos.

O helicóptero estava com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade válido até 30/03/2024.

A queda aconteceu dentro da fazenda Pixoxó, na região do pedágio na SP-318. Dois homens que estavam no interior, entre eles, o piloto Luis Ricardo Lazarini morreram no local.

As causas do acidente serão investigadas.

