HB20 roubado no Cruzeiro do Sul é encontrado em chamas

Crédito: Maycon Maximino

O Hyundai/HB20, roubado por três indivíduos na noite de ontem (27), no Jardim Cruzeiro do Sul, foi encontrado em chamas na manhã desta terça-feira (28), em uma mata no final da rua Giovani Vassolo, Jardim Monte Carlo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e debelou as chamas que destruíram por completo o carro que ainda teve as rodas retiradas antes de ser incendiado.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local e atendeu a ocorrência.

