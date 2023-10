Guardas municipais localizam moto furtada no Romeu Tortorelli

Moto em estado de abandono, estaria sendo desmontada - Crédito: Divulgação

Após denúncia anônima, guardas municipais localizaram por volta das 10h40 desta quarta-feira, 4, uma moto em estado de abandono na rua Anita Estela, no Jardim Romeu Tortorelli. O veículo estaria sendo desmontado e seria furtado.

Guardas municipais estavam em patrulhamento, quando uma pessoa disse que uma moto em estado de abandono em via pública e que estaria sendo desmontada por desconhecidos. Ao chegar no local, perceberam que realmente existia algumas peças do veículo dentro de uns sacos plásticos separadas do quadro, que estava parcialmente desmontada.

Em contato com o proprietário através do Centro de Controle Operacional da GM, os guardas foram informada que se tratava de produto de furto no dia anterior, mas que ainda não havia queixa crime no sistema da Polícia Civil. Apenas no sistema NOC da Polícia Militar.

Diante o fato a motocicleta foi devolvida ao proprietário para que o mesmo realizasse o registro na delegacia da área.

