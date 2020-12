Guardas municipais localizam drogas em esgoto no Cidade Aracy

Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais localizaram na tarde desta terça-feira, 8, uma quantia de entorpecentes que estavam escondidas em um cano de esgoto no banheiro de um vestiário localizado em um campo de futebol no cruzamento das ruas Reinaldo Pizani com a Francisco Bicaletto, no Cidade Aracy II.

Segundo apurado, os GMs notaram que um suspeito saiu correndo de dentro do vestiário ao ver a viatura e fugiu.

Diante do fato, os guardas foram até o local e após averiguação, localizaram no cano uma sacola plástica e em seu interior, 50 porções de maconha, 67 pinos com cocaína e 198 porções pedras de crack. Ninguém foi detido e a droga encaminhada à Dise.

