Guarda Municipal recupera motos roubadas no Antenor Garcia

O Grupamento de Apoio com Motocicleta (GAM), com o apoio do Canil da GCM recuperou duas motocicletas que foram roubadas nesta quinta-feira (12), no bairro Antenor Garcia, zona sul de São Carlos.

Os guardas receberam informações que os rastreadores das duas motos que pertencem a Ambev apontavam que elas estavam em uma mata no final da rua 5.

Os GMs se dirigiram até o local de difícil acesso e após uma varredura acabaram encontrando as duas motocicletas abandonadas.

Depois de apresentadas no plantão policial, as motos foram devolvidas aos funcionários da companhia.

Os autores do roubo não foram localizados.

