Guarda Municipal realiza operação saturação no local conhecido como "pico"

SIGA O SCA NO

GMs durante a ação visando manter a ordem pública - Crédito: Divulgação

Equipes da Guarda Municipal realizaram na noite desta quinta-feira, 7, mais uma operação no "pico", local frequentado por muitas pessoas na região do Swiss Park, em São Carlos. A meta dos agentes de segurança foi para inibir possíveis desordens e perturbação do sossego público.

Durante a ação preventiva, foram empregadas três viaturas e sete GMs, sendo realizadas duas abordagens e confeccionados nove autuações de veículos estacionados irregularmente.

Leia Também