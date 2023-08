Guarda Municipal prende procurado pela Justiça no Antenor Garcia

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um procurado pela Justiça foi detido por guardas municipais por volta da 1h30 desta quinta-feira, no cruzamento da Avenida Tetracampeonato com a rua Reinaldo Pizzani, no Antenor Garcia. Consta que populares tentaram comprometer o trabalho dos GMs durante a ação.

Um vigia da UPA Aracy acionou a GM, pois teria ouvido ruídos no telhado. Na unidade de saúde, viram W.A.F., 39 anos, saindo com uma mochila acompanhado de um comparsa, que conseguiu a fuga.

Já W.A.F. chegou a se esconder em um estabelecimento comercial e contou com a ajuda de populares. Porém, os GMs continuaram as diligências e detiveram o acusado. Em revista, com ele, havia um facão e ferramentas. Em pesquisa foi constatado que havia contra ele, ainda, um mandado de prisão. Encaminhado à CPJ, foi recolhido ao centro de triagem.

Leia Também