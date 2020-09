Guarda Municipal localiza plantação de maconha na região da UPA do Santa Felícia

Crédito: Divulgação/GCM

A equipe Guarda Municipal com apoio do canil da corporação e do Grupamento com Apoio de Motos (GAM), localizou na tarde desta terça-feira (15/09), quando realizava patrulhamento na região da UPA do Santa Felícia, em área de preservação permanente, situada ao lado da rua Miguel Abdelnur Filho no Jardim Acapulco, uma plantação com 74 pés de maconha (cannabis sativa), 13 sacos de terra vegetal e sacos plásticos para plantio.

A droga está sendo apresentada no plantão policial, na delegacia seccional para investigação e laudo pela polícia científica e futura incineração.

Ninguém foi preso.

