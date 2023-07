Guarda Municipal localiza carro furtado no Jardim das Torres

SIGA O SCA NO

Gol foi recuperado e restituído à proprietária - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais do Grupo de Apoio Motorizado (GAM) localizou no final da noite desta quinta-feira, 20, na Avenida Joaquim Roberto Freire, no Jardim das Torres, um carro furtado.

Os guardas desconfiaram do veículo estacionado e consultaram o emplacamento, mas não constava com produto de furto. Ao vistoriar o carro, perceberam que estava sem bateria e estepe. Uma segunda equipe foi até a residência da proprietária e tomaram ciência que parou seu Gol nas proximidades do Sesc e quando retornou não mais o encontrou, constatando o crime.

O Gol não tinha condições de rodar foi acionado o guincho, que o removeu até a CPJ onde foi registrado o furto e consequente localização e posteriormente restituído à proprietária.

