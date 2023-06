Guarda Municipal faz apreensão de drogas no São Carlos 8

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

A Guarda Municipal fez uma apreensão de drogas, no final da tarde desta sexta-feira (02), na Rua Doutor Manoel Fragoas, no São Carlos 8.

Equipes do GAM (Grupo de Apoio com Motocicletas) e Canil da Guarda Municipal, foram averiguar um local que está sendo invadido e a cadela Índia, que os acompanhava, localizou os entorpecentes em uma moita.

Foram apreendidas 50 trouxinhas de maconha, 8 pinos de cocaína, 142 pedras de crack, 1 faca, uma bandeja, uma balança, e 2 sacos cheios de eppendorfs vazios.

As drogas e o restante do material foram apresentados no plantão policial.

Ninguém foi detido.

