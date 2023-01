Guarda Municipal divulga balanço das atividades em 2022

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, concluiu o relatório estatístico de atividades relativo ao ano de 2022 no que diz respeito aos exercícios da Guarda Municipal em diversos segmentos, levando em consideração o critério quantitativo por produtividade.

No relatório, destacam-se questões como o funcionamento pleno da Patrulha Maria da Penha, que atendeu 1.065 ocorrências em 2022, o aumento do êxito na localização de veículos furtados ou roubados – 14 em 2022, contra 9 no ano anterior – e o aumento do número de atendimentos relacionado ao disparo de alarmes – 5.390 ocorrências registradas no ano passado, ante 4.804 no ano retrasado –, entre outras questões.

Conforme o comandante da Guarda Municipal, Michael Yabuki, a variação de alguns destes e de outros indicadores no comparativo com 2021 deriva de fatores como a Covid-19, em que operações como as de fiscalização de estabelecimentos eram mais constantes em função dos decretos municipais e estaduais para contenção de aglomerações, o que pode gerar distorções se comparados os números isoladamente e fora de contexto.

“Há índices em que tivemos aumento ou diminuição de casos por conta do número de operações em conjunto com outras forças de segurança e também por causa da questão da Covid-19. Por outro lado, temos também situações que precisamos destacar como a Patrulha Maria da Penha, que foi implantada em setembro de 2021 e se destacou em 2022 com mais de mil atendimentos feitos em um tema muito complexo como o da violência contra a mulher”, ressalta o comandante.

Já o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, pontua a evolução ocorrida em alguns aspectos nos últimos anos, em especial em 2022.

“Esta estatística das atividades não existia antes de 2017, que foi o ano da implantação e posterior adaptação do sistema, sendo que depois conseguimos lançar estes dados no site da Prefeitura para que se possa ter transparência e acompanhamento do trabalho. Penso que, de uma forma geral, a estatística reflete o que está sendo feito relacionado aos investimentos, pois, por exemplo, constatamos que tivemos um aumento do disparo de alarmes e isso condiz com a modernização do monitoramento com alarmes integrados. Hoje, cerca de 90% das escolas municipais estão englobadas com estes alarmes, então, em locais em que invasões e furtos eram corriqueiros, tivemos novas tentativas e isso trouxe maior número de disparo de alarmes, mas, sobretudo nos últimos meses, o número de furtos de patrimônio reduziu por conta da abrangência deste sistema”, comenta Samir.

O secretário também lembrou que, graças a um investimento conjunto com o Poder Legislativo, alguns índices foram melhorados no último ano. Em um deles, a recuperação de veículos furtados saltou mais de 50% em um ano.

“Nós tivemos um investimento da Câmara Municipal no Centro de Controle Operacional e esse dispositivo hoje é um sucesso, com integração estadual e nacional, e nos permite consultar placas e realizar disparos e alertas em tempo real de veículos que são furtados ou roubados. O sucesso na localização destes veículos se dá em função deste investimento”, complementa Samir, que agradeceu à Polícia Militar e à Polícia Civil pelo apoio em operações conjuntas de diversas áreas.

Acompanhe o comparativo de dados entre os anos de 2021 e 2022:

ABORDAGENS DIVERSAS:

2022: 2.520 abordagens

2021: 3.061 abordagens

RELATÓRIOS DE OCORRÊNCIAS ELABORADOS:

2022: 870 relatórios

2021: 932 relatórios

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS ÀS DROGAS:

2022: 72 ocorrências

2021: 60 ocorrências

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS À LEI MARIA DA PENHA:

2022: 1.065 ocorrências

2021: 11 ocorrências

ATENDIMENTO/DISPARO DE ALARMES:

2022: 5.390 atendimentos

2021: 4.804 atendimentos

FURTO/PATRIMÔNIO PÚBLICO:

2022: 247 ocorrências

2021: 248 ocorrências

DANO/DEPREDAÇÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO:

2022: 98 ocorrências

2021: 90 ocorrências

AUTOS LOCALIZADOS:

2022: 14 localizações

2021: 9 localizações

OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS:

2022: 2.203 operações

2021: 3.217 operações

AUTUAÇÕES DE TRÂNSITO:

2022: 1.450 autuações

2021: 2.289 autuações

