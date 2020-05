Guarda Municipal detém suspeito de furtar loja no centro

Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais detiveram na madrugada desta sexta-feira, 1, E.S., 36 anos, acusado de furtar uma loja de roupas no Calçadão da General.

Os guardas Elis Regina e Sebastiao abordaram o suspeito no cruzamento das ruas José Bonifácio com 1º de Maio com algumas peças de vestuário. Indagado, confessou o crime e indicou onde estariam os demais produtos, em um total de 53 peças, no jardim da praça onde localiza-se a igreja São Benedito.

Encaminhado ao plantão, ficou à disposição da autoridade policial.

