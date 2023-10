Guarda Municipal apreende entorpecentes no Santa Angelina

SIGA O SCA NO

20 Out 2023 - 13h09

20 Out 2023 - 13h09 Por Redação

A droga que estava em uma sacola escondida em uma mata - Crédito: Divulgação

A equipe Canil da Guarda Municipal, durante patrulhamento preventivo, por volta das 10h15 desta sexta-feira, 20, apreendeu entorpecentes no cruzamento da Avenida Gildney Carreri com a rua José Quatrochi, no Jardim Santa Angelina.

Dois suspeitos foram abordados e liberados. Mas, com auxílio da K9 Índia, os GMs localizaram em uma mata uma sacola com dois tabletes de maconha, 217 pedras de crack, 121 porções de a maconha, 41 pinos com cocaína e R$ 34,00 que foram apreendidos e apresentados na CPJ.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também