Guarda Municipal apreende entorpecentes no Santa Angelina

A droga que foi apreendida pela GM - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais da equipe Canil, apreenderam por volta das 10h desta quarta-feira, 8, entorpecentes que foram abandonados na Avenida João Dagnone, no Jardim Santa Angelina.

No local conhecido como “ponto”, os GMs viram homens em atitude suspeita que fugiram com a aproximação da viatura. No local, com o auxílio da K9 Índia, localizaram no canteiro central da via, uma sacola com, 91 pinos com cocaína, 50 porções de maconha, 7 tabletes da mesma droga e 70 pedras de crack. O entorpecente foi apreendido na CPJ.

