Guarda Municipal apreende droga no São Carlos 5

Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, a Equipe Canil da Guarda Municipal apreendeu drogas por volta das 10h10 desta quinta-feira, 20, rua Rubens do Amaral, no São Carlos 5.

O local é conhecido como ponto de tráfico, e durante diligência, os GMs tentaram a abordagem em um homem que estava em atitude suspeita. Com a aproximação da viatura, fugiu.

Os guardas, com a ajuda do cão Zeus realizaram revista pelo local e localizaram uma sacola plástica com 14 pinos com cocaína dentro de um bloco e 42 porções de maconha próximo ao relógio de energia. A droga foi encaminhada à Dise.

