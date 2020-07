Guarda Municipal acaba com depósito de entorpecentes no Santa Angelina

Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais acabaram na manhã desta segunda-feira, 13, com um depósito de entorpecentes no final da rua Joviano Alves Margarido, no Jardim Santa Angelina, em uma área de preservação ambiental.

Segundo apurado, no final desta via há uma mata e os GMs observaram uma pessoa em atitude suspeita saindo do local e fugindo em seguida ao ver a viatura.

Ao entrar na mata para revista, os guardas localizaram uma cabana e em cima da mesa, material para embalar drogas e ao lado, um pé de maconha.

Durante a ação, os GMs localizaram embaixo de uma tábua, enterrado, um tambor e em seu interior, uma pedra bruta de cocaína, picos com a mesma droga e outros vazios, além de material para embalagens. O material foi apreendido e encaminhado à Dise. Ninguém foi detido.

