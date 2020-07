Guarda Municipal acaba com bagunça e leva sossego a moradores do Embaré

A Guarda Municipal realizou na tarde deste domingo (05), uma operação saturação para controlar a bagunça e aglomeração de pessoas que se formou no Loteamento Arcoville.

Após várias solicitações de moradores do Jardim Embaré, que fica próximo ao local, várias viaturas da GM, com apoio da PM, foram até lá, orientando e dispersando centenas de jovens que estavam consumindo bebida alcoólica e fazendo algazarra.

Os moradores do Jardim Embaré, satisfeitos por ter de volta a tranquilidade, agradeceram aos guardas:

"Nós, moradores do Bairro Jardim Embaré, queremos recompensar a GM de São Carlos com nossa gratidão, muito satisfeitos pelo trabalho efetivo dos policiais que atuaram efetiva e diretamente com profissionalismo e eficiência na ocorrência de bagunça, desordem e barulho deste domingo, 05/07 (e de domingos anteriores) ocorrida no loteamento Arco Ville, vizinho ao nosso bairro.

Pedimos que este agradecimento se estenda a todos que se envolveram indiretamente, pois fomos prontamente atendidos em nossas solicitações.

Nosso muito obrigado!!!"

Na pista de skate do Santa Felícia também houve perturbação do sossego e também necessária a intervenção da Guarda Municipal.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também