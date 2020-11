GAM aborda suspeitos e recupera produtos furtados

Crédito: Divulgação

Guardas municipais recuperaram no final da noite de quarta-feira, 4, produtos furtados que estariam em posse de quatro suspeitos, sendo três adolescentes. Um deles, de 17 anos, portava um suporte de refrigeração e com M.S.R.S., 19 anos, dois celulares em seu bolso. O flagrante aconteceu na rua Bruno Giongo, na Vila Derigge, por volta das 23h.

Os GMs do Grupamento de Apoio com Motocicleta (GAM) informaram que a quadrilha estava em atitude suspeita e após abordagem e revista, localizaram os produtos. Questionados sobre a procedência, os infratores se contradiziam, até que uma equipe da PM esteve no local e informou que uma casa nas proximidades foi furtada e do interior levado dois celulares e um notebook.

A vítima foi contatada e reconheceu os aparelhos. Diante do fato, os “peraltas” foram encaminhados ao plantão e ficaram à disposição da autoridade policial.

