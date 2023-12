Guarda de cão termina em ameaças e ofensas em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A guarda de um cachorro terminou em desentendimento na tarde desta segunda-feira, 11, em uma casa na rua Francisco Stela, na Chácara Parque Club, em São Carlos.

Policiais militares atenderam a ocorrência e apuraram junto a vítima, uma mulher de 23 anos, que teve um relacionamento com o acusado, de 28 anos e chegou a noivar. Neste período, teria sido presenteada com um cachorro.

Entretanto a relação terminou e o ambos entraram na Justiça para definir a guarda do animal que ficaria por um período com cada um. Nesta segunda-feira, 11, a vítima afirmou que foi até a moradia para buscar o cãozinho. Porém foi negada a posse pelo ex-noivo que disse que iria recorrer, pois não concordava com a Justiça. A mãe do acusado teria ainda entrado na conversa e passou a ameaça-la. Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

