Coruja foi resgatada pelo Grupamento Ambiental da GM - Crédito: Divulgação

Guardas municipais do Grupamento Ambiental foram solicitados via Controle Operacional para atenderem uma ocorrência no km 222 da rodovia Washington Luís (SP-310), por volta das 20h46 desta terça-feira, 11.

Segundo apurado, um caminhoneiro teria encontrado uma coruja da espécie Suindara, que estaria debilitada. A ave foi capturada e feito o encaminhamento para a base da Polícia Ambiental.

