Grave acidente deixa quatro feridos na rotatória do Cristo

Monza capotou na rotatória do Cristo - Crédito: São Carlos Agora

Um grave acidente foi registrado na madrugada deste sábado (24), na rotatória do Cristo, em São Carlos.

Segundo informações, um Monza ocupado por três homens e uma mulher com idades entre 22 e 27 anos colidiu em um poste e depois capotou. Uma das vítimas ficou retida no veículo e precisou ser retirada pelo Corpo de Bombeiros.

Foram necessárias várias equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros para socorrer os feridos que foram encaminhados até a Santa Casa. Pelo menos um dos ocupantes do carro sofreu uma fratura.

A CPFL foi acionada para realizar a troca do poste que ficou preso apenas pelos fios elétricos.

As causas do acidente estão sendo apuradas.

