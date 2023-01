Grave acidente deixa casal ferido no Centro

Crédito: Márcio David

Um grave acidente envolvendo uma moto e um carro deixou um casal ferido no final da manhã deste domingo (8) no Centro de São Carlos.

O SCA esteve no local e apurou que o motorista do Nissan Tiida transitava pela avenida Comendador Alfredo Maffei sentido centro/bairro e no cruzamento com a rua Dom Pedro II teria avançado o sinal de pare, atingindo a moto com as vítimas

O condutor da motocicleta de 31 anos sofreu fratura exposta no tornozelo direito. Ele foi socorrido pela Unidade de Suporte Avançado do Samu.

Já a garupa de 26 anos foi encaminhada até a Santa Casa pelo Corpo de Bombeiros.

Policiais militares e guardas municipais também compareceram no local da ocorrência.

Leia Também