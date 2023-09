Gol furtado é encontrado na região do CDHU

Crédito: Maycon Maximino

Um veículo produto de furto foi localizado na Avenida Ayrton Salvador Leopoldo, em São Carlos, na manhã desta quinta-feira (6).

Segundo informações da Polícia Militar, o veículo, um Gol com placa CFI 4632, foi encontrado estacionado com as portas fechadas, porém destrancadas. O carro não possuía bateria, nem as quatro rodas. O interior do veículo também estava todo revirado.

A Polícia Militar fez contato com o proprietário do veículo, que compareceu ao local para a retirada.

