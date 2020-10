Gol freia e motociclista não consegue evitar colisão traseira

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão traseira deixou um motociclista de 42 anos ferido no início da tarde desta terça-feira, 27, na rua Rio Amazonas, no Jardim Jockey Club.

A vítima estava em sua moto, quando não conseguiu evitar a colisão traseira em um Gol, cujo motorista parou após ser ultrapassado por um caminhão.

Após o impacto, a vítima foi ao solo com possível fratura no úmero direito e no nariz, além de trauma no ombro e escoriações pelo corpo. Socorrido pelo Samu, foi encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

