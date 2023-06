SIGA O SCA NO

Um Gol branco, placas GLX-4521, ano 2000, foi furtado na tarde de sábado (10), na Rua Jesuíno de Arruda, Vila Santo Antônio, região central de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo proprietário no plantão policial, ele estacionou o carro no local por volta das 11h40 para ir fazer compras e quando retornou, lá pelas 14 horas, não o encontrou mais.

A ocorrência foi registrada no plantão policial e até o momento o carro não foi localizado.

