Gol avança pare e acerta motociclista no Centro; veja vídeo

04 Out 2023 - 17h43 Por Da redação

Um motociclista de 33 anos foi socorrido pelo Samu após se envolver em um acidente no cruzamento das ruas 13 de Maio e José Bonifácio, no Centro. A colisão entre a moto e um carro ocorreu tarde desta quarta-feira (4) e foi registrada por uma câmera de segurança.

As imagens mostram a vítima pela José Bonifácio e ao chegar no cruzamento, percebe que o carro vai avançar a preferencial e tenta parar, mas acaba atingido em cheio pelo VW/Gol com placas de Ibaté.

Com o impacto o motociclista é arremessado contra o asfalto e devido ao impacto acabou sofrendo ferimentos. Ele recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe de uma ambulância particular que vinha logo atrás e presenciou a colisão.

Em seguida o SAMU foi acionado e encaminhou a vítima até a Santa Casa.

