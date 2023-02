GM realiza operação em praças pela cidade

Foi realizada pela Guarda Municipal, neste final de semana, uma operação saturação pelas praças e locais onde costuma acontecer perturbação do sossego.

A operação começou na sexta-feira (03), empregando as equipes GAM e GPRA - Ambiental, e culminou na captura de um procurado.

Já no sábado (04), foram empregadas as equipes de patrulhamento e GPRA - Ambiental e foram verificadas as praças do Bangu/ Vila Elisabete, praça Santo Antônio, praça do Balão do Bonde e praça da Independência, que estavam vazias, devido ao início da operação na noite anterior.

Já na praça da rodoviária, que foi verificada apenas no sábado, foram abordadas doze pessoas, sendo que algumas possuíam histórico criminal, mas nenhuma delas estava em dívida com a Justiça.

Também foi verificado o parque do Kartódromo, onde estava ocorrendo perturbação de sossego com o uso de alguns veículos e foram realizados cinco autos de infrações de trânsito.

