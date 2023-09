GM prende homem após furto ao arquivo da Secretaria da Saúde

Crédito: Divulgação

Guardas municipais foram acionados por volta da 1h35 desta segunda-feira, 18, para atender um possível furto no arquivo da Secretaria de Saúde, na rua Santa Cruz, no centro de São Carlos.

Segundo uma testemunha, barulhos vinham do interior do imóvel e no local, uma equipe da GM viu um homem deitado no telhado que ao perceber que seria abordado, tentou a fuga, pulando pelos telhados vizinhos, desaparecendo no terreno da antiga Faber-Castell deixando para traz uma bolsa com ferramentas e canos de cobre das unidades de ar condicionado que teriam sido subtraídos da unidade.

Porém, momentos após os GMS viram que o suspeito de 25 anos teria retornado na unidade para pegar os produtos de furto, quando ele foi detido e encaminhado à CPJ. Posteriormente foi apresentado à autoridade policial que lavrou o auto de prisão em flagrante, sendo recolhido ao centro de triagem.

