GM localiza veículo antes de proprietário dar queixa de furto

17 Out 2023 - 06h38 Por Marcos Escrivani

Gol estava em estado de abandono e com o pisca alerta ligado - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais localizaram um Gol que estava em estado de abandono por volta das 2h38 desta terça-feira, 17, na Avenida Odete dos Santos, no Residencial Romeu Tortorelli. O proprietário ainda não tinha dado falta do carro.

Os guardas viram o Gol no meio da avenida com o pisca alerta ligado e ao realizarem consulta via emplacamento, nada constava. Posteriormente o proprietário foi contatado ainda em sua residência e teria informado que deixou o veículo estacionado em frente à casa.

Diante dos fatos, a vítima foi até onde o Gol estava e disse que o desconhecido nada levou. Posteriormente o carro foi liberado ao proprietário.

