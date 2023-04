SIGA O SCA NO

A droga encontrada pelos GMs no São Carlos V - Crédito: Divulgação

A equipe Canil da Guarda Municipal, em patrulhamento preventivo na manhã desta quinta-feira, 27, através de denúncias anônimas de que suspeitos estariam mexendo em canos de água pluvial na rua José Quatrochi, no São Carlos V, foram até o endereço e localizaram uma sacola com 60 pedras de crack, 53 porções de maconha e 131 pinos com cocaína. O material foi apresentado à CPJ.

