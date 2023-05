GM localiza entorpecentes no Santa Angelina

A droga que foi localizada pela GM - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo na manhã desta segunda-feira, 15, em um local conhecido como “ponto” de tráfico, guardas municipais da equipe Canil, com a ajuda da K9 Índia localizaram entorpecentes. O fato aconteceu no cruzamento das ruas Alcides Talarico com Gildney Carreri, no Jardim Santa Angelina.

Os GMs viram uma dupla em atitude suspeita. Após abordagem como nada foi localizado, ambos foram liberados. Com a ajuda da cachorra, em um terreno baldio, acharam uma sacola e em seu interior, pedras de crack, porções de maconha e pinos com cocaína. Além de cinco máquinas de cartão de débito/crédito. Tudo foi apreendido e encaminhado à CPJ.

