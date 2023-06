GM localiza entorpecentes no Jockey Club

A droga que foi apreendida pela GM - Crédito: Divulgação

A equipe Canil da Guarda Municipal, durante patrulhamento preventivo na manhã desta quarta-feira, 28, viu um homem em atitude suspeita no cruzamento das ruas Paranapanema com a Rio Tietê, no Jardim Jockey. Ao ver a viatura, o desconhecido tentou a fuga, mas foi abordado. Em revista, nada localizado com ele.

Mas, devido à suspeita de tráfico de entorpecentes pelo local, os GMs realizaram um varredura que contou com o faro da K9 Índia que localizou em meio a uma área de preservação ambiental, uma sacola com 21 pinos com cocaína, 47 pedras de crack e 34 porções de maconha.

Também foi localizado na quadra de esportes que há no bairro, 12 porções de maconha e seis pinos cocaína. O material localizado foi recolhido à CPJ.

Leia Também