GM localiza entorpecentes no Jardim Real

O material que foi apreendido pela GM em “ponto” no Jardim Real - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo na manhã desta sexta-feira, 14, guardas municipal da equipe Canil, com apoio da K9 Índia, localizaram entorpecentes em um local conhecido como “ponto” de tráfico na rua Aristeu Soares de Camargo, no Jardim Real.

No local, os GMs abordaram um suspeito, mas nada foi localizado após revista. Porém, com auxílio de Índia localizaram no local 37 porções de maconha, 56 pinos com cocaína e 111 pedras de crack, além de R$ 79. O material foi apreendido e encaminhado à CPJ.

Leia Também