GM localiza entorpecentes no Jardim Hikare

SIGA O SCA NO

A droga foi apreendida pelos GMs e entregue na Dise - Crédito: Divulgação

Guardas municipais da equipe Canil apreenderam por volta das 11h desta quarta-feira, 27, entorpecentes no cruzamento das ruas Juliano Parolo com a Luigi Tomazzi, no Jardim Hikare.

Os GMs patrulhavam o bairro quando viram um homem em atitude suspeita que fugiu ao ver a viatura. Como o local é conhecido como “ponto” de tráfico, foi feita uma varredura com o auxílio da K9 Índia e localizou em uma sacola, 61 pinos com cocaína, 42 porções de maconha e 77 pedras de crack, tudo apreendido na Dise.

Leia Também