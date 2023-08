GM localiza entorpecentes em terreno no São Carlos V

A droga foi apreendida na CPJ - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo realizado na manhã desta quinta-feira, 17, guardas municipais da equipe Canil localizaram em um terreno na rua José Quatrochi, no São Carlos V, entorpecentes que estariam abandonados. Ninguém foi detido,

Ao ver a viatura, suspeitos que estavam no local, fugiram. Coube a K9 Índia realizar uma varredura e com seu faro, chegar até uma sacola no interior do terreno. Nela, havia 110 pinos com cocaína, 127 porções de maconha e três máquinas de crédito/débito. Tudo foi apreendido e encaminhado à CPJ.

