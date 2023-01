GM localiza entorpecentes em praça no São Carlos 5

SIGA O SCA NO

A droga que foi localizada pela GM - Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, a equipe Canil da GM localizou por volta das 10h desta segunda-feira, 23, na Praça Bárbara Afonso das Neves, na rua Olavo Godoy, no São Carlos V, entorpecentes que estariam abandonados.

Uma pessoa foi vista em atitude suspeita, mas fugiu com a aproximação da viatura. Ele teria abandonado uma sacola com, 78 pedras de crack, 30 porções de maconha, três pedaços da mesma droga e 53 pinos com cocaína. A droga foi apresentada na CPJ.

