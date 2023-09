GM localiza entorpecentes em “ponto” no São Carlos 5

SIGA O SCA NO

A droga foi apreendida pela GM e encaminhada à CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo, guardas municipais localizaram por volta das 10h30 desta terça-feira, 19, entorpecentes abandonados em um “ponto” na rua José Quatrochi, São Carlos 5.

Com a aproximação da viatura da equipe Canil, vários suspeitos deixaram o local. Os GMs utilizaram então o concurso da cachorra Índia que utilizou seu fato e localizou em um terreno, uma sacola com 44 pinos com cocaína, 44 porções de maconha e 6 tabletes da mesma droga. Tudo foi apreendido na CPJ.

Leia Também