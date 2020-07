GM localiza entorpecentes em casa abandonada no Arnon de Melo

Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, uma equipe do Canal da Guarda Municipal localizou por volta das 10h50 desta segunda-feira, 17, na rua Rubens do Amaral, no Arnon de Melo, entorpecentes em casa abandonada.

Populares informaram aos GMs que, apesar de vazia, movimentação suspeita ocorria na moradia e com o auxílio da cachorra Kyara K9 foi localizada embaixo de blocos de concreto, 130 pinos com cocaína e 40 porções de maconha embaixo de uma pilha de tijolos.

Ninguém foi detido. Porém a droga, encaminhada à Dise.

