GM localiza e apreende entorpecentes no Cidade Aracy

A droga que estava abandonada no Aracy - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento preventivo em um bosque, ao passar pelo cruzamento das ruas José Zavaglia com a Walter Ignácio Micelli, no Cidade Aracy, Guardas Municipais da equipe Canil apreenderam por volta das 10h57 desta sexta-feira,15, entorpecentes que estariam abandonados.

Dois homens estariam em meio as árvores e fugiram ao ver a viatura. Com a suspeita de tráfico de entorpecentes pelo local, os GMs utilizaram o faro da K9 Índia que localizou uma sacola com 54 pinos com cocaína, 74 porções de maconha e 59 pedras de crack, que foram apreendidas na CPJ.

