GM localiza drogas em “ponto” no Jardim Real

SIGA O SCA NO

A droga que foi apreendida e encaminhada à CPJ - Crédito: Maycon Maximino

Com a ajuda da cachorra K9 Índia, guardas municipais da equipe Canil apreenderam na manhã desta sexta-feira, 26, pinos com cocaína e porções de maconha que estavam abandonadas pela rua Aristeu Soares de Camargo, em um local conhecido como “ponto” de tráfico, no Jardim Real.

Os GMs patrulharam e quando passaram pelo local, vários suspeitos que estavam ociosos, fugiram. Como o fato levantou suspeitas, a K9 Índia utilizou o fato para chegar até as drogas que foram apreendidas na CPJ.

Leia Também