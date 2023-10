GM localiza carro furtado no Romeu Tortorelli

SIGA O SCA NO

09 Out 2023 - 15h24

09 Out 2023 - 15h24 Por Marcos Escrivani

Uno estava em estado de abandono e foi apresentado na CPJ - Crédito: Divulgação

Um Uno preto, furtado por volta das 3h desta segunda-feira, 9, na rua Ethiwaldo Alexandre Martins, no Jardim Santa Felícia, foi localizado por volta das 14h do mesmo dia 9, na rua Odete dos Santos, no Residencial Romeu Tortorelli.

Uma equipe da GM estava em patrulhamento preventivo pelo bairro e ao passar pela via em questão, deparou com o Uno em estado de abandono e após consulta via CCO foi constatado que era produto de furto. O Uno foi apresentado na CPJ e posteriormente periciado.

