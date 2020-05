GM flagra ladrão logo após furto no Banco do Brasil

Crédito: Marco Lúcio/Divulgação

Um homem de 29 anos foi detido na madrugada deste domingo (10), após furtar canos de cobre da tubulação do ar condicionado de uma agência do Banco do Brasil.

Câmeras de monitoramento da Guarda Municipal mostraram o ladrão em atitude suspeita, já com os canos, na praça em frente a Catedral, então foram até o local, o abordaram, questionaram sobre os canos e ele acabou confessando que furtou da parte extena do prédio onde funciona o banco, na esquina da rua Conde do Pinhal com a Dona Alexandrina.

O acusado foi detido, conduzido ao plantão policial e liberado após a elaboração de um boletim de ocorrência.

