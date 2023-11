GM encontra entorpecentes abandonados no São Carlos 5

SIGA O SCA NO

A droga que estava abandonada em um terreno no São Carlos 5 - Crédito: Divulgação

A equipe Canil da Guarda Municipal localizou entorpecentes abandonados por volta das 10h30 desta segunda-feira, 13, na rua José Quatrochi, no São Carlos V.

Os GMs realizavam patrulhamento preventivo pelo bairro, quando viram dois homens em atitude suspeita que fugiram com a aproximação da viatura. Mas, devido à suspeita de tráfico de entorpecentes pelo local, os guardas utilizaram o faro da K9 Índia, que localizou em um terreno, uma sacola com, 88 pinos com cocaína e 26 porções de maconha, que foram apreendidas e encaminhadas à CPJ.

