GM encontra drogas em mata na região do Santa Felícia

21 Out 2023 - 09h53

21 Out 2023 - 09h53 Por Erika

Crédito: divulgação/GCM

Uma apreensão de drogas foi feita na manhã de sexta-feira (20), pela Guarda Civil Municipal, em uma mata localizada no final da Avenida Doutor Gildney Carreri, na região dos bairros Santa Felícia e Santa Angelina.

Uma equipe da GM realizava um patrulhamento pela região e abordou dois jovens que estavam em atitude suspeita, mas nada ilícito foi encontrado com eles, então foram dispensados, porém, como há uma mata do outro lado da rua, a equipe achou prudente realizar uma busca por lá com o cão farejador que os acompanhava.

Rapidamente, a cadela K9 Índia localizou uma sacola plástica, contendo 123 porções de maconha, 41 pinos de cocaína, 116 pedras de crack e R$ 34,00 em dinheiro.

As drogas foram apresentadas no plantão policial e ninguém foi detido.

