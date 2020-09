GM encontra drogas e dinheiro abandonados em bosque no Aracy

O dinheiro e a droga que estavam abandonadas em um bosque no Aracy - Crédito: Luciano Lopes

Durante patrulhamento preventivo na noite desta segunda-feira, 31, guardas municipais localizaram por volta das 19h30, no cruzamento das ruas José Zavaglia com a Rubens Fernando Monte Ribeiro, em um bosque pertencente a Prefeitura Municipal, no Cidade Aracy, entorpecentes e dinheiro que estariam abandonados.

O conteúdo estava em uma sacola plástica, ao lado de um tronco de uma árvore. No interior do embrulho havia 12 porções de maconha, 16 pedras de crack, 15 pinos de cocaína, R$ 12,00 em moedas e R$ 42,00 em cédulas. Tudo foi apreendido e encaminhado ao plantão policial.

