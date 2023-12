GM e PM farão operação no final do ano em São Carlos

Guarda Municipal -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, contará com o apoio da Polícia Militar nas operações relativas às festas de final de ano, a fim de manter a segurança e evitar a perturbação do sossego público para toda a população.



Conforme reunião realizada no início da semana entre os órgãos municipais e estaduais, e que teve também a presença de membros da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, ficou definido que as forças do município irão concentrar seus esforços na operação situada na região dos condomínios Parque Faber e Swiss Park, enquanto a Polícia Militar destacará seu efetivo para outras localidades. O mapeamento das ocorrências será feito em conjunto.



Samir Gardini, secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, recorda que a divisão das operações foi combinada após entendimento entre as partes. “Nós sabemos que, nesta época do ano, estes problemas de perturbação do sossego público se avolumam e, na r¬eunião que tivemos, ficou estabelecido que a Guarda Municipal e os agentes de trânsito farão um trabalho específico, pontual e intensificado na região dos condomínios Parque Faber e Swiss Park, com efetivo do serviço de guardas em regime de hora extra, pois sabemos que é um local recorrente em termos de infração, mas teremos o apoio da Polícia Militar no local em caso de necessidade. Enquanto isso, a Polícia Militar ficará responsável por locais como o Parque do Kartódromo e outros espaços com ocorrências pontuais, fazendo o trabalho de segurança nestas situações”, explica Samir.

PARQUE FABER E SWISS PARK

A partir desta sexta-feira (29/12), às 19h, será feita a interdição noturna em três pontos próximos aos condomínios Parque Faber e Swiss Park devido ao elevado número de reclamações de perturbação do sossego público registrados nas últimas semanas. O horário de intervenção é o mesmo no sábado (30/12) e no domingo (31/12). Na segunda-feira (01/01), os bloqueios começam às 16h.



Infratores serão punidos conforme a legislação, sendo permitido apenas o trânsito local. “Os moradores terão acesso normalmente, mas as pessoas que sobem para aquela região apenas para fazer encontros e cometer infrações de trânsito serão autuadas e os carros serão guinchados”, finaliza Samir.

