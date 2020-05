GM desmancha aglomeração e detém traficantes no Cidade Aracy

Crédito: Divulgação

Dois jovens foram detidos por tráfico de drogas, nesta tarde de domingo (24), no Cidade Aracy.

Acionados via Centro de Controle Operacional (CCO), guardas municipais foram averiguar uma possível aglomeração de pessoas no campo de futebol localizado na rua João Paulo e chegando lá confirmaram o fato, porém o jogo já estava acabando e as pessoas foram orientadas a irem embora e evitarem aglomerações.

Contudo, nas proximidades, os guardas perceberam que dois suspeitos tentaram evadir-se ao avistar a viatura, mas acabaram abordados e próximo a eles foram encontrados R$ 160,00 em dinheiro, 14 porções de maconha, 14 pinos de cocaína e 13 pedras de crack.

Ao serem questionados sobre os entorpecentes, eles confirmaram estarem traficando e foram detidos, sendo encaminhados ao plantão policial, onde foi registrado um têrmo circunstanciado de ato infrancional.

