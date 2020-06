GM apreende grande quantidade de drogas no Planalto Verde

Crédito: Maycon Maximino

Guardas municipais apreenderam na tarde desta sexta-feira, 19, uma grande quantidade de entorpecentes em uma casa na rua Amir Soares Quatrocchi, no Planalto Verde. O local era utilizado como um possível depósito.

Uma viatura da GM realizava patrulhamento preventivo quando viram um homem em atitude suspeita em frente a moradia. Ao tentar a abordagem, o desconhecido fugiu.

Porém com a ajuda de testemunhas, os GMs tiveram a informação de que pessoas estranhas frequentavam tal moradia e ao entrar, se surpreenderam com a quantidade de drogas existentes no interior.

Após contabilidade, foi apreendido 900 porções de maconha, dois tijolos da mesma droga, além de 474 pinos com cocaína, além de uma pedra bruta do entorpecente.

Havia ainda uma balança de precisão e embalagens utilizadas para acondicionar drogas. Tudo foi apreendido e encaminhado à Dise.

