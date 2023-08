GM apreende entorpecentes no São Carlos 5

A droga localizada pela K9 Índia em terreno no São Carlos 5 - Crédito: Maycon Maximino

Durante patrulhamento em um local conhecido como “ponto” de tráfico pela rua José Quatrochi, no São Carlos 5, guardas municipais da equipe Canil apreenderam entorpecentes na manhã desta quarta-feira, 1.

No local, os GMs abordaram uma dupla que estava em atitude suspeita. Mas nada de ilícito encontrado com ambos. Com auxílio da K9 Índia, localizaram enterrada em um buraco em um terreno, uma sacola com cocaína e maconha que foi apreendida e encaminhada à CPJ.

